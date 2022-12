1 miljoen dollar in 2018, maar helemaal niets in 2020: belastingaangiften Trump openbaar gemaakt

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft de belastingaangiften van Donald Trump van de afgelopen jaren openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de oud-president in 2017 slechts 750 dollar betaalde aan de fiscus. In 2020 betaalde hij zelfs helemaal geen belasting. Democraten vinden dat de Amerikaanse belastingdienst de aangiften niet goed genoeg heeft gecontroleerd.

Wat nu naar buiten is gebracht, is een geredigeerde samenvatting van aangiften van 2015 tot en met 2021, de jaren waartussen Trump kandidaat-president en later president was.

Trump heeft altijd geweigerd zijn belastingaangiften openbaar te maken, terwijl dat al decennia gebruikelijk is voor presidenten en kandidaat-presidenten. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Na een jarenlange juridische strijd kreeg een parlementscommissie eind november zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën.

De parlementscommissie bracht eerder deze maand al een rapport uit met daarin haar bevindingen. Uit de documenten is naar voren gekomen dat Trump en zijn vrouw Melania in de jaren dat ze in het Witte Huis zaten weinig tot geen federale inkomstenbelasting betaalden. Daartoe voerde het koppel tal van aftrekposten en enorme zakelijke verliezen op.

1 miljoen in 2018

Trump betaalde in 2020 precies 0 dollar inkomstenbelasting. In 2019 moest hij 134.000 dollar aftikken bij de fiscus. In 2018 ging het om 1 miljoen dollar en het jaar daarvoor was het 750 dollar. De Democratische commissieleden vinden dat de Amerikaanse belastingdienst (IRS) niet scherp genoeg heeft gecontroleerd of de aangiften klopten. De IRS deed helemaal niets om Trumps belastingzaken te achterhalen ‘tot ik er zelf om vroeg’, klaagde commissievoorzitter Richard Neal.

‘Misplaatste politieke actie’

Trump beschouwt het openbaar maken van zijn privéfinanciën als een misplaatste politieke actie en een aanslag op de privacy van alle Amerikanen. ,,De Democraten hadden dit nooit mogen doen, het Hooggerechtshof had dit nooit mogen goedkeuren en dit gaat leiden tot vreselijke dingen voor heel veel mensen”, aldus de voormalige president. Hij overweegt in 2024 weer een gooi naar het presidentschap te doen, maar krijgt in eigen gelederen steeds meer concurrentie, met name van de Republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis die 32 jaar jonger is dan de 76-jarige Trump.

Het comité stemde afgelopen dinsdag voor publicatie; met 24 Democraten voor en 16 Republikeinen tegen. In het nieuwe jaar liggen de verhoudingen anders in het Huis. De Republikeinen hebben daar dan een meerderheid en dat vertaalt zich in de samenstelling van de commissies.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: