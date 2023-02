100.000 euro voor Franse werknemers met zakelijk inzicht: ‘Blij dat ik niet de kroeg in ben gegaan’

Vorig jaar nam het beroemde warenhuis Galeries Lafayette het bedrijf over en kocht alle aandelen op. De werknemers konden toen cashen. Destijds kochten ze de aandelen meestal voor rond de 100 euro en nu krijgen ze voor diezelfde aandelen dus ieder ongeveer een ton uitbetaald: zo’n 1000 keer de oorspronkelijke waarde.



,,Ik heb 79.545,37 euro op mijn rekening gekregen’’, vertelde werknemer Romain in de Franse pers. ,,Ik ben blij dat ik toen met die 100 euro niet de kroeg in ben gegaan met mijn vrienden!’’



La Redoute werd in 1837 opgericht en groeide eind vorige eeuw uit tot een van de grootste postorderbedrijven van Frankrijk. De catalogus met onder meer kleding en interieurproducten was een begrip in alle Franse huizen.



Vanaf 2010 kwam het bedrijf in de problemen. Door de opkomst van internet werd een papieren catalogus al snel ouderwets. Klanten gingen massaal online kopen. La Redoute maakte die overstap te traag.