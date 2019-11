11 jaar cel voor doodrijden Nederlandse Gitta (27) in Australië

De Australiër Michael Panayides (28), die vorig jaar de Nederlandse Gitta Scheenhouwer doodreed , heeft een gevangenisstraf van elf jaar gekregen. Na 8,5 jaar komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Dat heeft de rechter in Melbourne vrijdag bekendgemaakt, melden Australische media.

De verslaafde man die de 27-jarige Scheenhouwer in augustus 2018 in Melbourne aanreed, zat in een gestolen Mercedes en reed 80 kilometer per uur, twee keer zo hard als toegestaan. Hij was op weg naar zijn drugsdealer en ging er na de aanrijding vandoor.

Rechter Michael McInerney oordeelde dat sprake was van ‘nalatig, verwijtbaar rijgedrag voortkomend uit de flagrante minachting voor het leven en de veiligheid van anderen op de weg’. Verder zei hij tegen de dader dat alle nabestaanden ‘een diep gevoel’ ervaren ‘van onnodig verlies door uw handen’. Familie en vrienden van Scheenhouwer waren in de rechtszaal aanwezig om het vonnis aan te horen.

Tijdens de hoorzitting eerder deze maand vertelden familieleden over de impact die de tragedie nog altijd op hun leven heeft. Ook haar vriend Thomas Kleinegris deed zijn verhaal. De rechter noemde de slachtofferverklaringen ‘indrukwekkend’ vanwege de positiviteit. ,,Er was geen enkele oproep tot vergelding of wraak. Het waren gepaste, intelligente verklaringen, die het effect van deze misdrijven beschrijven.’’

Aanklager Mark Rochford zei eerder tijdens de zitting dat het rijgedrag van Panayides ‘totaal onbegrijpelijk was’. Hij toonde onder meer camerabeelden van de man tijdens zijn rit, waarop te zien was dat hij zeer dicht achter een tram reed en onderweg stopte bij een McDonald’s, waar hij al vloekend en tierend een bestelling plaatste. Panayides reed een deel van zijn dodenrit op een exclusief voor trams bedoelde rijbaan.

Volgens de advocaat van de automobilist heeft zijn cliënt een lang verleden van drugs en criminaliteit, waaronder enkele jaren gevangenisstraf. Daarnaast zou hij veel psychische problemen hebben, aldus advocaat Rohan Lawrence. Op het moment van de aanrijding was hij onder invloed van heroïne.

Panayides, die ook twintig jaar niet meer mag rijden, is eerder veroordeeld voor vier gewapende overvallen. De rechter acht de kans op recidive groot. ,,De samenleving moet zo veel mogelijk tegen u worden beschermd’’, motiveerde rechter McInerney zijn uitspraak.

Omdat de dader schuld heeft bekend, viel zijn straf wel weer lager uit. Anders zou hij van de rechter 14 jaar cel hebben gekregen. Panayides heeft in voorarrest al ruim een jaar van zijn straf uitgezeten.