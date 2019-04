120 meter de diepte in: Grand Canyon maakt derde dodelijke slachtoffer in twee weken

Parkbeheerders melden dat de man afgelopen woensdag aan de zuidkant van de Grand Canyon over de rand viel. Zijn lichaam kon op aanwijzen van andere parkbezoekers, zo'n 120 meter lager, door een reddingsdienst per helikopter worden geborgen. De dood van de man zou een ongeluk zijn. Hij was alleen in het natuurpark aan de wandel.



De Grand Canyon, gelegen in het gelijknamige nationale park, is een van de belangrijkste trekpleisters van de Verenigde Staten. Zonder risico is het gebied echter niet. Jaarlijks vallen 2 à 3 mensen van de diepe en steile kloof. Bezoekers krijgen de waarschuwing weg te blijven van de rand en gebruik te maken van de wandelroutes.



Vorige week maakte een toerist uit Hongkong een fatale duik van zo'n 300 meter. De vijftiger wilde een foto maken, maar struikelde en kwam ten val. Een paar dagen eerder werd het ontzielde lichaam van een andere toerist gevonden in de bebossing rond de canyon. Zijn dood wordt nog onderzocht.