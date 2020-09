13-jarige jongen dood gevonden met hond op schoot na verwoestende bosbrand VS

Sinds half augustus woeden er hevige bosbranden in Californië, Oregon en Washington, de drie staten aan de Amerikaanse westkust. Ten minste 26 mensen zijn inmiddels overleden als gevolg van de branden, waaronder 19 in Californië. Velen zijn nog vermist en duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.

De 13-jarige Wyatt Tofte overleed afgelopen dinsdag in Oregon, met zijn hond op schoot in de auto terwijl hij, zijn moeder en zijn 71-jarige oma probeerden weg te komen van de bosbranden. Een woordvoerder van de familie vertelt tegen CNN dat ook zijn oma het niet heeft overleefd.

Wyatt's ouders, Angela en Chris, hebben het drama wel overleefd, maar moeder Angela ligt nog wel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zij zou haar moeder hebben proberen te redden. Zoon Wyatt werd later in een andere auto gevonden. De familie denkt dat hij en zijn hond naar de auto waren gerend in de hoop daar wel veilig te zijn voor de vlammen.

‘Onze familie is kapot van het verlies van onze lieve 13-jarige Wyatt en zijn geliefde oma Peggy tijdens de brand in Santiam (een bosrijk gebied in Oregon, red.) in de vroege ochtend van 8 september’, is te lezen in een verklaring van de familie.

‘Na een lange zoektocht naar Wyatt is hij gevonden in een auto met zijn hond op zijn schoot. Hij was helaas niet in staat te ontkomen aan de brand. Angie ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis met brandwonden over haar hele lichaam. We willen alle hulpverleners en de mensen die hebben geholpen met zoeken bedanken. Onze familie waardeert de liefde en steun die we hebben gekregen van iedereen tijdens deze vreselijke ramp’.

Vader herkent eigen vrouw niet

Tegen de lokale krant de Salem Statesman Journal vertelde de vader van het gezin, Chris, dat hij zijn vrouw met ernstige brandwonden lopend langs de weg aantrof. Hij was een aanhanger gaan halen om spullen mee te kunnen nemen vanuit hun huis, maar was niet op tijd terug.

Tegen de krant vertelt hij dat hij zijn vrouw in eerste instantie niet herkende. Hij zou tegen haar gezegd hebben dat hij op zoek was naar zijn vrouw, zoon en schoonmoeder. ‘Ik ben je vrouw’, zou Angela geantwoord hebben volgens de Statesman Journal.

Trump naar Californië

President Donald Trump zal maandag een bezoek brengen aan Californië om zich te laten bijpraten over de verwoestende bosbranden in deze staat. Dat maakte het Witte Huis vandaag bekend. Eerder vandaag bedankte Trump de brandweerlieden en hulpverleners die aan de frontlinie staan bij het bestrijden van de branden.

Er werd de afgelopen weken veel kritiek geuit aan het adres van Trump omdat hij zich nog amper had laten horen over de verwoestende bosbranden. Tijdens een campagnebijeenkomst half augustus weet de president de verwoestende branden aan slecht bosbeheer in Californië.

