16-jarige jongen na twee dagen uit puin ingestorte flat Istanboel gehaald

De tiener is onmiddellijk over gebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.



Reddingswerkers haalden eerder een 5-jarig meisje levend uit het puin. Zij had daar bijna achttien uur doorgebracht. De gouverneur van Istanboel vertelde eerder dat hulpverleners al voor de redding contact hadden gelegd met het bedolven meisje. Ze probeerden haar gerust te stellen. Het kind is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.



In totaal zijn tot nu toe veertien mensen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental door het instorten van een flat in Istanboel is inmiddels opgelopen naar elf. De autoriteiten maakten gisteravond bekend dat weer een lichaam is geborgen.



Het gebouw in voorstad Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse metropool stortte woensdagmiddag in. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.