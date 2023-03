175 agenten gewond na nieuwe demonstraties in Frankrijk, ruim 200 arrestaties

In Frankrijk is het bij pensioenprotesten op verschillende plekken in het land opnieuw tot botsingen gekomen tussen demonstranten en politie. In totaal werden 201 mensen gearresteerd en raakten 175 politieagenten gewond, zo verklaarde minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken aan het einde van de dag.

In Parijs gooiden demonstranten projectielen naar de politie. Die reageerde met traangas. In de stad Valence werd een pand van de Republikeinse partij vernield. In Nantes werden een bankfiliaal van BNP Paribas en auto’s in brand gestoken en in Lyon zette de politie een waterkanon in. Ook in Rennes, Bordeaux en Toulouse waren er rellen.

Het treinverkeer raakte opnieuw ontregeld door de stakingen en toeristische trekpleisters als de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe en het kasteel van Versailles bleven dicht. Toch waren de protesten minder gewelddadig dan vorige week donderdag. Ook waren minder mensen op de demonstraties afgekomen.

Volgens de autoriteiten demonstreerden dinsdag 740.000 mensen door het hele land, van wie 93.000 in Parijs. Vakbond CGT spreekt over meer dan 2 miljoen demonstranten in heel Frankrijk en 450.000 in Parijs. Vorige week donderdag waren er volgens de overheid in heel Frankrijk 1,08 miljoen mensen op de been, maar volgens de vakbond waren het toen 3,5 miljoen.

Sinds de Franse regering de pensioenhervormingen op 16 maart doordrukte zonder stemming in het parlement, vinden dagelijks protesten plaats en die lopen regelmatig uit de hand, vooral in Parijs. Dinsdag was de tiende landelijke actiedag tegen de pensioenplannen. De vakbonden hebben een nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd voor donderdag 6 april.

Naast betogers en relschoppers krijgt ook de politie forse kritiek. Agenten worden door onder meer mensenrechtenorganisaties beschuldigd van buitensporig geweld en willekeurige arrestaties bij de demonstraties. Er lopen zeventien onderzoeken naar het handelen van agenten.

Volledig scherm Parijs © Getty Images