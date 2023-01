20 jaar cel voor begrafenisondernemer VS om verkoop lichaamsdelen

Brabantse wethouder zet dartstem­pel in Londen volledig op zijn kop

Een Brabantse dartsfan gaat op de dag van de WK-finale in Londen viral op sociale media. Al zeker zo’n 110.000 keer werd op Twitter bekeken hoe Thomas Melisse uit Hoeven de zaal van dartstempel Alexandra Palace volledig op zijn kop zet. Wat het leeuwendeel van hen niet zal beseffen: Melisse is in het dagelijks leven wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Halderberge.

