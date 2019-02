21 doden door aanhoudende poolkou in Verenigde Staten

Het blijft de komende dagen ijskoud in grote delen van de Verenigde Staten. Vannacht werd het op sommige plaatsen in het Midden-Westen opnieuw tussen de -30 en -50 graden Celsius. De lage temperaturen in combinatie met de harde wind zijn vooral gevaarlijk voor kwetsbare mensen.

Volledig scherm © ANP Graphics Volgens Amerikaanse media zijn er al 21 mensen overleden door de bittere koude. Die wordt veroorzaakt door onverwachte stromingen uit het poolgebied, een zogenoemde poolwervel of poolvortex. De koude lucht die normaal ronddraait boven de noordpool is afgezakt naar de Verenigde Staten. Met alle winterse gevolgen van dien.



,,Door het lagedrukgebied dat zo ontstaat, wordt de koude lucht die boven Canada ligt naar het zuiden gestuurd’’, verduidelijk Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Die arctische lucht hangt nu boven de Verenigde Staten en zorgt voor recordtemperaturen.’’ De verwachting is dat de dodelijke kou na zaterdag weer afgelopen moet zijn, maar tot die tijd houden de problemen voor velen aan.



Tot gisteren werden in de VS zo’n 2000 vluchten geannuleerd. Op sommige luchthavens was het zo koud dat de machines waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt niet meer werkten. Ook de bevoorrading van winkels kampt met de vorst. Sommige cafés worden niet meer voorzien van nieuw bier omdat de leverancier vreest dat het onderweg bevriest.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm De stad Buffalo zet groot materieel in om de sneeuw van straat te krijgen. © REUTERS

Rijverbod voor vrachtwagens

Wie zich toch op straat waagt, loopt groot risico. In de staat New York kwamen twee mannen om bij het ruimen van sneeuw. Een 59-jarige man vond de dood, toen zijn auto een sneeuwhoop raakte en tegen een paal klapte. Maar vooral daklozen lopen gevaar. In de stad Buffalo vroor een zwerver dood, terwijl hij lag te slapen in een bushokje.



Door de zware sneeuwval, in Buffalo ruim 50 cm sinds dinsdagavond, werd vrachtwagens en commerciële bussen een rijverbod opgelegd. Gouverneur Andrew Cuomo beloofde hard op te treden tegen chauffeurs die het rijverbod aan hun laars lappen. Woensdag raakte een agent zwaargewond, nadat een vrachtwagen een kettingsbotsing veroorzaakte in de buurt van Rochester.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een vrouw trotseert de bittere kou in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York. © REUTERS

Hulpdiensten gaan gebukt

Ook hulpdiensten gaan gebukt onder de snijdende winterkou. Bij een grote brand in een gebouw in de New Yorkse wijk Brooklyn moesten de tweehonderd uitgerukte brandweerlieden zich om de beurt opwarmen om de vlammen het hoofd te blijven bieden. In Manhattan legde een stukgevroren waterleiding een kruising plat. Putdeksels kwamen omhoog en het water veranderde het wegdek in een ijsbaan.



Ook in Chicago blijft de extreme vorst voor problemen zorgen. Ook daar hebben vooral bejaarden en daklozen het zwaar. Zeker negen mensen zijn er door bevriezing omgekomen. In sommige gevallen, afhankelijk van hun conditie, gebeurde dat binnen luttele minuten. Arts Stathis Poulakidas van het John H. Stroger-ziekenhuis behandelde deze week al 25 mensen met bevriezingsverschijnselen. Soms moesten vingers en tenen worden geamputeerd.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een met gedoneerde gasbranders warm gestookt tentenkamp moest worden ontruimd, nadat een gastank explodeerde. © AP

Daklozen in hotelkamers

De poolomstandigheden brengen bij veel mensen het beste naar boven. Een tentenkamp voor daklozen in Chicago werd de afgelopen dagen warm gestookt met zo’n 150 à 200 gasbranders die door omwonenden zijn gedoneerd. Toen gisteren een van de gastanks explodeerde, omdat hij te dicht bij een brander stond, moest het kamp deels worden ontruimd. Het Leger des Heils stond klaar om tientallen daklozen een plek te geven.



Een vrijgevige inwoner van Chicago, die vooralsnog anoniem blijft, had toen zijn portemonnee al getrokken en 70 daklozen een hotelkamer aangeboden. ,,Het Leger des Heils stond klaar om ongeveer 70 personen die werden getroffen door de brand, welkom te heten’’, zegt medewerker Jackie Rachev tegen CNN.



,,We kregen echter te horen dat ons aanbod niet nodig was, omdat iemand zich al over hen had ontfermd. We zijn heel blij dat ze veilig en warm zijn.’’ Hoelang de daklozen in de hotelkamers mogen blijven, is niet duidelijk. ,,Maar we weten dat de inwoners van Chicago een groot hart hebben’’, weet Rachev.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Leger de Heils-directeur Richard S. Vargas heeft een nieuw paar handschoenen voor een buiten bivakkerende man. © REUTERS

Niet alleen ouderen bezwijken

Veel steden hebben opvangcentra ingericht om daklozen een warm onderkomen te bieden. Veel van hen duiken liever onder in leegstaande, en doorgaans onverwarmde, gebouwen. In de Lorain, in Ohio, werd een 60-jarige vrouw aangetroffen die vermoedelijk stierf aan onderkoeling. ,,Er is geen mogelijkheid om deze kou te overleven wanneer je niet in de buurt van een warmtebron bent’’, zegt de lijkschouwer van Lorain, Stephen Evans.



Maar niet alleen ouderen bezwijken aan de koude. Op de universiteit van Iowa liet de 18-jarige student Gerard Belz het leven tijdens een korte wandeling. Tijdens zijn uitstapje zou de temperatuur 46 graden onder nul zijn geweest, meldt het nationale weerinstituut. Het lichaam van de jongeman werd woensdagmorgen gevonden op de campus van de universiteit.

Volledig scherm Veel daklozen blijven weg uit de opvangcentra en slapen in geïmproviseerde tentjes. © REUTERS

Volledig scherm Een ommetje met de hond is door de extreme koude al een hele onderneming. © REUTERS