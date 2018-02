21 maanden cel voor man die boel oplichtte na brand in Grenfell Tower

De 53-jarige Anh Nhu Nguyen beweerde dat zijn vrouw en zoon waren omgekomen in het vuur in de Londense wolkenkrabber in juni vorig jaar. De bedrieger had de politie uitgebreid verteld hoe hij zijn familie zou hebben verloren in het met rook gevulde trappenhuis van de toren.



Ahn zou ongeveer 11.300 euro aan hulpgelden hebben gekregen. Nadat tegenstrijdigheden in zijn verhaal waren opgemerkt, wees onderzoek niet alleen uit dat de man niet in de flat woonde en ook nooit in het ziekenhuis werd opgenomen, maar bovendien geen vrouw en kind had.