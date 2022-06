2100 raketten hebben Oekraïne al getroffen, Zelenski komt met 'boek van beulen’

In een poging het laatste Oekraïense verzet in de nog altijd zwaar bevochten stad te breken hebben Russische troepen hun tactiek veranderd, melden Oekraïense bronnen. Volgens de Oekraïense woordvoerder Oleksi Arestovytsj is het stadscentrum nu verlaten. ‘Zij trokken zich terug, onze troepen trokken zich terug, dus hun artillerie raakt nu een verlaten plek. Ze slaan hard toe, zonder enig succes’, schrijft hij op Telegram.

Ook de buurstad Lysytsjansk, aan de overzijde van de rivier Severski Donets, ligt zwaar onder vuur. In beide steden woonden voor de oorlog 200.000 mensen. Daarvan zijn er zo'n 15.000 nog niet gevlucht. De meeste achterblijvers zijn bejaarden en ‘een handvol mensen die op de Russen wachten om vrede te brengen', aldus een cynische Serhiy Haidai, de gouverneur van de provincie Loehansk.

In zijn nachtelijke videotoespraak zei de Oekraïense president Zelenski dat Rusland niet wil onderhandelen over een einde aan de oorlog omdat Rusland zich ‘nog steeds te machtig voelt’. ,,We moeten Rusland daarom verzwakken, en de wereld zou dat moeten doen. We moeten Rusland volledig uit het wereldwijde financiële systeem verwijderen.”

Oekraïne is wél klaar om met Rusland te onderhandelen om de oorlog te beëindigen, aldus Zelenski, ‘maar niet ten koste van onze onafhankelijkheid’. De Oekraïense president kondigde ook aan volgende week een ‘Boek van beulen’ uit te brengen met geverifieerde informatie over oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door het Russische leger.

Oekraïne zou niet alleen verdachten van oorlogsmisdaden willen benoemen maar ook hun commandanten.

Doden

Volgens Oekraiënse schattingen sneuvelen in de Donbas 300 Russische soldaten per dag. Eerder was naar buiten gebracht dat Oekraïne zelf, elke dag, tussen 100 en 150 soldaten zou verliezen. Deze aantallen zijn niet te controleren door onafhankelijke bronnen. Lokale Russische media verwijderen lijsten met namen en overlijdensberichten van omgekomen militairen. Hierdoor is het moeilijker een beeld te vormen van het aantal Russische slachtoffers in de oorlog met Oekraïne. Zeker vijf lokale Russische media hebben de afgelopen dagen namenlijsten verwijderd van hun website, zo blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Oekraïne zware verliezen in de Donbas. Volgens Britse militaire waarnemers heeft geen van beide partijen de laatste 24 uur terreinwinst van betekenis geboekt.

Nieuwe beelden, verzameld door het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar Technologies, tonen de impact van de Russische strategie in het oosten van Oekraïne. De Russische artillerie laat een breed spoor van kratervelden en verpulverde stadswijken achter in de de zwaar bevochten provincies Loehansk en Donetsk, zo blijkt uit voor-en-na-satellietfoto’s rond met Sjevjerodonetsk. ]

In een Oekraïense video wordt in 90 seconden de impact van Russische raketinslagen sinds het begin van de oorlog duidelijk gemaakt. Tot nu toe zouden 2100 inslagen zijn geteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Krim

Rusland meldt dat het de spoor- en wegverbindingen naar de in 2014 al geannexeerde Krim heeft hersteld. Treinen uit Rusland kunnen nu naar het schiereiland via Oekraïense steden die inmiddels zijn veroverd, waaronder Marioepol en Melitopol. De pro-Russische leider van de Krim, Sergej Aksjonov, meldde gisteren dat de wegen geschikt zijn voor militaire doeleinden, maar dat het nog te vroeg is om over civiel gebruik te praten.

Oekraïens inlichtingendiensten zien een nieuw Russisch offensief in de sociale media. Daarbij zouden Oekraïense soldaten die in Sjevjerodonetsk vechten en ook hun familieleden worden bedreigd en gedemoraliseerd. De boodschap is dat de stad verloren is en een tweede Marioepol gaat worden. Oekraïense diensten richten overigens al enige tijd hun pijlen op de Russische sociale media door berichten te verspreiden over gesneuvelde Russische soldaten, compleet met foto. Onbekende hackers hebben gisteren de nieuwsuitzending van de Russische radio onderbroken met het Oekraïense volkslied en een Russisch protestlied tegen de oorlog.

Bij Russische beschietingen in de noordelijke regio van Charkov zijn de afgelopen 24 uur vijf mensen omgekomen en twaalf gewonden gevallen, aldus de lokale gouverneur. Het Russische leger meldde dat ‘ zeer nauwkeurige raketten’ zijn gebruikt om een reparatiefabriek voor tanks in de buurt van Charkov te raken.

Graan

Topfunctionarissen van de Verenigde Naties onderhandelen over een ‘pakketdeal’ om ervoor te zorgen dat zowel Oekraïne als Rusland vastgelopen zendingen graan en kunstmest alsnog kunnen exporteren, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Zijn aankondiging kwam op dezelfde dag dat de VN zeer sombere conclusies trekt over de gevolgen van de Russische invasie die ‘een wereldwijde crisis in de kosten van levensonderhoud heeft verergerd’. De VN vreest op veel plekken sociale en economische onrust ‘als wereldleiders niet snel handelen’

Volledig scherm Antonio Guterres tijdens zijn persconferentie over de impact van de oorlog. © AP

Hoge VN-functionarissen onderhandelen ondertussen in Moskou, Kiev, Ankara, Brussel en Washington over hervatting van de graanexport, aldus VN-baas Guterres. Hij zei dat hij de kans op succes niet in gevaar wilde brengen door details te onthullen. ,,Dit is een van die momenten waarop stille diplomatie nodig is, en het welzijn van miljoenen mensen over de hele wereld kan ervan afhangen.”

Hitler

Regeringsleiders als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron moeten niet meer met de Russische president Vladimir Poetin praten. Die gesprekken leveren niks op en ‘geven de schijn van legitimiteit aan iemand die verantwoordelijk is voor de misdaden die het Russische leger in Oekraïne begaat’, zo zegt de Poolse president Andrzej Duda vandaag in een interview met de Duitse krant Bild.

Duda zegt daarin ‘geschokt’ te zijn door de aanhoudende gesprekken met de Russische leider en door de recente oproep van Macron om Poetin niet te vernederen. ,,Heeft iemand gedurende de Tweede Wereldoorlog op deze manier met Adolf Hitler gesproken”, vraagt Duda zich af. ,,Heeft er iemand gezegd dat hij zijn gezicht moet kunnen redden? Dat we het zo moeten regelen dat het niet vernederend is voor Adolf Hitler?”

Macron en Scholz hebben sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meermaals telefonisch met Poetin gesproken. Hun laatste gesprek was vorige week en ging onder meer over hervatting van de graanexport uit Oekraïne. Macron noemde in april zijn gesprekken met Poetin ondankbaar werk, maar zei het als zijn plicht te zien om een opening te houden.