29 Indiase mannen gearresteerd voor meervoudige groepsverkrachting van meisje (15)

De politie in India heeft donderdag 29 mannen aangehouden in verband met een vermeende groepsverkrachting van een 15-jarig meisje, die gedurende een periode van bijna acht maanden herhaaldelijk heeft plaatsgevonden.

Het slachtoffer werd voor het eerst verkracht op 29 januari van dit jaar, zei een junior officier bij de Mandapa-politie in de plaats Dombivli, die grenst aan de grote stad Mumbai.

De verkrachting werd gefilmd en de video werd vervolgens gebruikt om het meisje de komende acht maanden herhaaldelijk te chanteren, aldus de politiewoordvoerster. Ze werd naar verluidt verkracht door in totaal 33 daders, waaronder twee tieners, en het misbruik duurde tot deze week.

Familie

Toen haar familie - die tot nu toe geen idee had wat er aan de hand was - erachter kwam, brachten ze het slachtoffer woensdag naar het politiebureau en dienden ze een klacht in, vertelde de politie vrijdag aan CNN.

De 29 mannen werden gearresteerd op grond van het strafwetboek van het land en daarnaast afzonderlijk op grond van de wet ter bescherming van kinderen tegen seksuele delicten, die zwaardere straffen en langere gevangenisstraffen kent.

,,We onderzoeken de beschuldigingen en hoe het eerste contact tot stand is gekomen. Maar het meisje kende een aantal van de mannen en was via sociale media met een paar in contact gekomen”, zegt Sonali Dhole, de rechercheur die het onderzoek leidt.

Reeks verkrachtingszaken

Het incident is het laatste in een hele reeks verkrachtingszaken in India. Twee weken geleden stierf een vrouw die naar verluidt verkracht was in Mumbai aan haar verwondingen, nadat ze bewusteloos in een open minibus werd gevonden. Volgens activisten vertoont de zaak een opvallende gelijkenis met de brute groepsverkrachting en moord op een student in 2012 die aanleiding gaf tot massale landelijke protesten.

En vorige maand werd een 9-jarig meisje verkracht en vermoord in de hoofdstad van Delhi. Vier mannen, onder wie een hindoepriester, zijn beschuldigd van betrokkenheid bij haar dood.

