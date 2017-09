3,2 miljoen euro binnen voor noodhulp orkanen

Politiehond Mojo kreeg kale plekken na aanslag Manchester

15:25 De aanslag in Manchester heeft diepe sporen nagelaten bij politiehond Mojo. De Britse viervoeter zat in de eenheid die als eerste bij de plek des onheils was. Volgens zijn baasje is hij nog steeds niet de oude en heeft hij zelfs kale plekken van de stress.