3 jaar gevangenis voor comitélid WK Qatar die arbeidsmigranten steunde

Abdullah Ibhais, een voormalig lid van het organisatiecomité van het WK voetbal 2022 in Qatar, is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International brengen dit in direct verband met zijn uitingen in de media waarin hij het opnam voor arbeidsmigranten.

Langer dan een halve minuut kan het niet geduurd hebben, het vonnis van Abdullah Ibhais. Onder andere RTL Nieuws en het Noorse voetbalblad Josimar waren erbij en zeggen geschrokken te zijn van de gang van zaken. Ibhais zou veroordeeld zijn ‘zonder een enkel bewijs tegen hem te laten zien in de rechtbank’, tweet Josimar. RTL correspondent Olaf Koens deelt op hetzelfde platform: ‘Drie jaar celstraf in één zin. Ik heb nog nooit zoiets gezien.’ De Jordaniër mocht er zelf geeneens bij zijn; alleen zijn vrouw was aanwezig. Zij moest na de uitspraak van de rechter huilend de zaal uit gesleept worden.

‘Ik ga nog liever dood’

Abdullah Ibhais was verantwoordelijk voor de sociale media en pr van het WK. Toen in 2019 arbeidsmigranten staakten vanwege de slechte werkomstandigheden waarvoor ze niet betaald werden kreeg hij de taak dit weg te moffelen, maar hij besloot het tegenovergestelde te doen. Ibhais uitte zich over de slechte behandeling van gastarbeiders en pleitte voor loon voor hen. Hij vond dat dit openbaar gecommuniceerd moest worden.

Tekst gaat verder onder tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kort daarna, in november 2019, werd hij opgepakt op grond van misbruik van openbare middelen, omkoping, samenzwering en toebrengen van schade aan het organisatiecomité, vlak voordat hij een interview zou hebben met de Noorse krant NRK. Zes weken later werd hij weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Human Rights Watch schrijft dat hij de eerste 9 dagen zijn advocaat niet heeft mogen zien.

Op 5 april van dit jaar vond dat proces plaats en werd hij veroordeeld tot 5 jaar celstraf. Ibhais ging in hoger beroep en had dit thuis mogen afwachten met zijn vrouw en kinderen. Toch werd hij op 15 november weer opgepakt omdat hij ‘een gevaar voor de samenleving’ zou zijn. Sindsdien is hij in hongerstaking tot zijn onschuld is bewezen. ,,Ik ga nog liever dood”, zou hij tegen Josimar hebben gezegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oneerlijk proces

Mensenrechtenorganisaties spreken vol walging over het vonnis. Human Rights Watch en FairSquare schrijven over een ‘oneerlijk proces’. Ibhais zou onder dwang en dreiging een valse bekentenis hebben moeten afleggen, en op basis daarvan zijn veroordeeld.



Ook Amnesty International maakt zich hard voor Abdullah Ibhais. Zij riepen Qatar eerder op ‘een onafhankelijk onderzoek te starten naar Ibhais’ beweringen over mishandeling en zijn veroordeling en vonnis te vernietigen als blijkt dat ze gebaseerd zijn op een gedwongen ‘bekentenis’.’ Ibhais en zijn advocaat hebben niet de kans gekregen de onschuld van het voormalige comitélid aan te tonen.

Opvallend is nog dat de grote baas van het WK voetbal, de internationale organisatie FIFA, niet aanwezig was. De voetbalorganisatie liet in algemene woorden weten de zaak nauwlettend te volgen, maar was desondanks niet daadwerkelijk aanwezig bij het proces. Hoofd mensenrechten van FIFA, Andreas Graf, is eerder niet ingegaan op herhaaldelijke verzoeken van Ibhais om in contact te komen.

Evgeniy Levchenko van spelersvakbond VVCS overhandigde eerder dit jaar een petitie omtrent Qatar aan Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB: