30.000 mensen op de vlucht voor bosbranden op Rhodos, onder wie Nederlanders

Onder de geëvacueerden bevinden zich ook zo’n tweehonderd Nederlanders. De gevluchte toeristen en eilandbewoners worden opgevangen in scholen, sporthallen en andere gebouwen elders op het eiland. Ook kunnen evacués terecht op veerboten die in de haven van Rhodos liggen. Tot dusver zijn slechts acht mensen met ademhalingsklachten opgenomen in een ziekenhuis.

Drie hotels zouden in brand staan, meldt staatsomroep ERT. Het zou gaan om panden van met name de vakantiecentra Mitsis Village en de Lindian Village en een van de hotelonderneming Hatzilazarou Group ten noorden van de plaats Kiotari. Ook een bekende strandtent is in vlammen opgegaan.

Een deel van de toeristen werd eerder vandaag per bus geëvacueerd. Ook de inwoners van vier dorpen is met klem verzocht hun huizen te verlaten. Nonnen van een klooster dat gevaar loopt, weigeren vooralsnog te vertrekken.

De branden op Rhodos woeden al vijf dagen en zijn vooralsnog niet onder controle te krijgen, onder meer vanwege de harde wind en de hitte. Vandaag werd het tegen de 40 graden op het eiland, voor morgen worden nog wat hogere temperaturen verwacht. 173 brandweerlieden proberen de branden vanaf de grond en vanuit de lucht te beschermen. Ze krijgen daarbij hulp van 31 Slowaakse collega’s.

De ongeveer tweehonderd geëvacueerde Nederlanders zijn gasten van Corendon die hun hotels op last van de overheid moesten verlaten. ,,Ze zijn overgebracht naar opvanglocaties waaronder sporthallen’’, zegt woordvoerder Audrey Denkelaar tegen deze nieuwssite. ,,Gasten die niet terug kunnen naar hun hotels, bieden we alternatieve accommodatie aan en de mogelijkheid om vandaag of morgen terug te vliegen naar Nederland.’’

Voor gasten die nog moeten vertrekken naar Rhodos heeft de reisorganisatie volgens haar ook een oplossing. Ook zij kunnen kiezen. ,,We bieden hen alternatieve accommodatie elders op het eiland aan maar mensen kunnen hun reis ook omboeken’’, aldus de zegsvrouw.

Monique Altena uit Kerkrade ziet al dagen de blushelikopters over de studio vliegen waar zij en haar familie vakantie vieren. Op een minuut of tien van de accommodatie woedt de brand. ,,Twee dagen geleden durfden we niet naar het strand te gaan, omdat er een sterke rookgeur hing. Nu zien we de rook in de verte hangen, de geur is weg. We horen vooral veel sirenes”, vertelt ze. Sinds vandaag waait het flink, vertelt de vakantieganger, waardoor het vuur zich vermoedelijk sneller verspreidt. ,,Maar we zitten niet in de gevarenzone. Ik vind het heel erg voor de mensen die dit overkomt. Dit wens je niemand toe.”

Bewoners en toeristen wordt opgeroepen spaarzaam om te gaan met energie, onder meer door elektrische apparaten alleen te gebruiken als die echt nodig zijn en de airco niet lager te zetten dan 26 graden. De netwerkbeheerder heeft voor heel Rhodos roulerende stroomonderbrekingen van een uur aangekondigd, om te voorkomen dat het elektriciteitsnet bezwijkt.

De bosbranden elders in Griekenland, onder meer rondom Athene, lijken inmiddels onder controle. Het helpt dat de wind daar is gaan liggen.

Griekenland gaat net als andere Zuid-Europese landen al meer dan een week gebukt onder een ernstige hittegolf. Morgen worden temperaturen van boven de 45 graden in sommige delen van het land verwacht. Ook de meeste eilanden, waar het normaal gesproken dankzij een noordenwind wat koeler is, ontkomen dit keer niet aan de hitte. De wind is naar het zuiden is gedraaid en vrijwel weggevallen. Na een korte onderbreking maandag en dinsdag, waarbij het kwik onder de 40 graden zakt, is de verwachting dat het woensdag weer bloedheet wordt met temperaturen boven de 45 graden. Bovendien trekt de wind dan aan. Vanaf morgen geldt in een groot deel van Griekenland de hoogste alarmfase wat betreft bosbrandgevaar.

