30 jaar cel geëist tegen Nederlandse klusjesman die vrouw (70) beroofde en doodsloeg in Spanje

De 49-jarige beschuldigde staat sinds vandaag terecht in Elche, iets onder Alicante. Het proces begon met het verkiezen van de leden van de burgerjury die over de zaak moeten oordelen, melden Spaanse media.

Het drama vond op 16 november 2019 plaats in Granja de Rocamora, een dorp zo’n 23 kilometer zuidelijker. De Nederlander vroeg de alleenwonende Britse bij haar in de keuken om 50 euro. Toen ze haar portemonnee opende, zag hij voor 600 euro aan bankbiljetten en maakte de gepensioneerde het geld met geweld afhandig. De veertiger besprong de vrouw, gooide haar op de vloer en schopte en sloeg zo hard op haar hoofd, borst en nek dat ze aan haar verwondingen bezweek, aldus de aanklacht.

Het slachtoffer werd pas 48 uur later gevonden door een vriendin. De Britse bleek al haar ribben te hebben gebroken en ook haar borstbeen en kaak. Ze had tevens bloed in haar schedel, te wijten aan een breuk in een bloedvat in de hersenen, alsook hartletsel. Het onderzoek verliep moeizaam omdat er nauwelijks sporen waren aangezien de Britse de deur vrijwillig had geopend.