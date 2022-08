31 gewonden bij ongeval in achtbaan van Legoland Duitsland

Het ongeluk gebeurde op het stations-gedeelte van de achtbaan Fire Dragon in het pretpark in Günzburg, in de Duitse deelstaat Beieren. Een karretje remde plotseling hard, waarna een andere wagon erop in reed. Volgens het pretpark gaat het om een attractie die maximaal 29 kilometer per uur haalt.

Tweede ongeluk in week tijd

Het is het tweede ongeval in een Duits pretpark in amper een week tijd. Vorige zaterdag kwam een vrouw om het leven toen ze uit een achtbaan viel in een wild- en recreatiepark in Klotten, in deelstaat Rijnland-Palts.