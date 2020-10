33 en 18 jaar cel voor medeplichtigen bloedbad Kenia dat ook Brabantse Elif (33) leven kostte

New Yorkse nachtmer­rie: man (33) valt dwars ‘door’ stoep heen in rattenhol

17:06 Een 33-jarige man is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij zaterdagmiddag nietsvermoedend in de New Yorkse wijk de Bronx door de stoep zakte. Hij belandde in een gat van zo'n vier meter diep, vol met ratten.