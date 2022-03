35 jaar na de Herald of Free Enterprise: ‘Pas toen de lijken werden binnengedragen, beseften we de omvang’

video Padden­stoel­wolk bij Charkov baart grote zorgen: 'Dit lijkt op een vacuümbom’

In Oekraïne houden ze de adem in nadat gisteravond via officiële overheidskanalen nieuwe beelden zijn opgedoken van een zware explosie in de omgeving van Charkov. Het incident dateert zeer waarschijnlijk van een paar dagen geleden en zou bij een munitiedepot zijn gebeurd, blijkt uit onderzoek van datajournalisten.

2 maart