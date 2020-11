43-jarige die hondje Dribbel doodstak bekende hardloper: ‘Hij had zijn route op Strava al gewist’

Jogger steekt hondje dood voor ogen van zijn baasje: ‘Dribbel deed geen vlieg kwaad’

15 november Het Belgische koppel Kristoff Van Havere en Julie De Corte zit in zak en as nadat hun 3-jarige Jack Russell zaterdag door een jogger op brutale wijze werd doodgestoken. Dat gebeurde voor de ogen van Julie die met haar baby en de hond aan het wandelen was. ,,De jogger is niet eens gestopt. Hij greep zomaar een mes en stak Dribbel recht in het hart. Hier zijn geen woorden voor.”