55 olifanten sterven in Zimbabwe van honger

Superfan Glenn (31) is elke vrije dag in Bobbejaan­land, al meer dan duizend keer

19:45 Klokslag om 8.00 ‘s ochtends, op iedere dag van het weekend of in zijn vakantie, staat Glenn (31) uit het Belgische Herenthout met zijn auto bij de parkeerplaats van attractiepark Bobbejaanland. Sinds zijn vijftiende komt hij er iedere vrije dag. Kortom: hij is er al meer dan duizend keer geweest.