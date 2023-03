90-jarige schildpad meneer Pickles voor het eerst vader geworden

Een 90-jarige schildpad genaamd meneer Pickles is voor het eerst in zijn toch zeer lange leven vader geworden. De drie jongen, die geboren zijn in de dierentuin van Houston, hebben de namen dille, augurk en jalapeño gekregen en maken het goed.

Meneer Pickles is het oudste dier in de dierentuin van Houston, in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas. Hij is al samen met zijn partner, de 53-jarige mevrouw Pickles, sinds ze in 1996 arriveerden. Na al die jaren hebben ze plots heuglijk nieuws: vorige week zijn ze ouders geworden van drie jongen.

Volgens dierentuinmedewerkers is het een verbazingwekkende prestatie. Niet alleen omdat meneer Pickles 90 jaar oud is, maar ook omdat de ernstig bedreigde stralenschildpad zelden nakomelingen voortbrengt. Hoewel dit soort schildpadden tot 150 jaar oud kan worden, is niet precies bekend hoe lang ze zich kunnen voortplanten, zei woordvoerster van de dierentuin Jessica Reyes tegen The New York Times.

Geluk

Volledig scherm Meneer en mevrouw Pickles zijn al 36 jaar samen. © Houston Zoo De eieren werden maar net op tijd gevonden. De jongen hadden het waarschijnlijk niet overleefd als een dierenverzorger niet had opgemerkt dat mevrouw Pickles haar eieren aan het leggen was. ,,Als je niet ziet dat het vrouwtje daadwerkelijk een gat graaft en de eieren legt, kan dat heel gemakkelijk over het hoofd worden gezien,” legt supervisor Jon Rold uit. ,,Als de eieren blijven liggen, zullen er uiteindelijk geen schildpadden uitkomen.”



De grond in Houston is niet bevorderlijk om de ingegraven eieren van de inheemse schildpadden uit Madagaskar op de juiste temperatuur en vochtigheid te houden, dus hebben de verzorgers ze verplaatst naar het reptielen- en amfibieënhuis.



De eieren werden meer dan vijf maanden nauwlettend in de gaten gehouden en verzorgd voor ze uitkwamen. Het pasgeboren trio verblijft momenteel in een reptielen- en amfibieënhuis, totdat ze groot genoeg zijn om zich bij hun ouders te voegen, aldus de dierentuin.



Huwelijksgeschenk

Meneer Pickles werd in de jaren 30 van de vorige eeuw geboren, reisde door Europa en kwam uiteindelijk in Houston terecht. Het is onduidelijk hoeveel stralenschildpadden er nog in het wild leven, maar hun aantal neemt af en de soort zou kunnen uitsterven.



Ondanks dat deze schildpadden een bedreigde diersoort zijn en een internationaal verdrag hen beschermt, blijven de dieren op de zwarte markt in trek vanwege het kenmerkende, ingewikkelde gele sterpatroon op hun schelpen waaraan ze hun naam te danken hebben. In Madagaskar worden ze soms als huwelijksgeschenk gegeven en in China betalen sommige mensen wel 50 dollar om ze op te eten.

In 2018 vonden lokale autoriteiten volgens National Geographic bijna 10.000 van deze schildpadden in een huis in Madagaskar. Gevreesd werd dat de dieren het land uit zouden worden gesmokkeld.

