Aangeslagen CDU krijgt rekening gepresenteerd voor coronabeleid

De Duitse christendemocraten verloren zondag in Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz respectievelijk 3 en 4 procent van de stemmen. Het was hun slechtste score ooit in deze deelstaten. Lokaal waren het de Grünen (Groenen) en de sociaaldemocratische SPD die hun leidende posities behielden en daar putte Paul Ziemiak, de algemeen secretaris van de CDU dan weer hoop uit. Want, zo bedacht hij, de Duitsers hadden midden in deze pandemie toch maar vertrouwen uitgesproken in degenen die regeerden. Dus, zo hoorde je Ziemiak denken, moest het ook wel goed komen in september als het hele land naar de stembus gaat en het beleid van de federale regering wordt gewogen.