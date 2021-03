Aangeslagen CDU krijgt rekening voor corona-aanpak

De CDU heeft twee historische nederlagen moeten slikken bij deelstaatverkiezingen. De partij van de vertrekkende bondskanselier Angela Merkel is aangeslagen.

De Duitse christendemocraten verloren zondag in Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz respectievelijk drie en vier procent van de stemmen. Het was hun slechtste score ooit in deze deelstaten. Lokaal waren het de Grünen (Groenen) en de sociaaldemocratische SPD die hun leidende posities behielden en daar putte Paul Ziemiak, de algemeen secretaris van de CDU dan weer hoop uit. Want, zo bedacht hij, de Duitsers hadden midden in deze pandemie toch maar vertrouwen uitgesproken in degenen die regeerden. Dus, zo hoorde je Ziemiak denken, moest het ook wel goed komen in september als het hele land naar de stembus gaat en het beleid van de federale regering wordt gewogen.

Ziemiak oogstte lof dat hij zo'n optimistische draai aan een afgang gaf. Het zogeheten ‘Superwahljahr’ 2021 was toch heus beroerd begonnen voor de CDU. Wat een half jaar geleden nog een ‘coronabonus’ (de aanvankelijke complimenten voor de Duitse aanpak) heette voor de regeringscoalitie dreigt nu een malus dreigt te worden. Ook de Duitse kiezer is er wel klaar met de pandemie en Angela Merkel riskeert na zestien jaar te moet vertrekken met een kater van jewelste.

Over het waarom van het afhaken van zoveel CDU-stemmers werd veel nagekaart. Het is zeker waar dat Baden-Wurtemberg en Rheinland-Pfalz al een tijdje lastig zijn voor de CDU. Zowel de Groenen als de SPD hebben daar charismatische leiders en die behielden inderdaad het vertrouwen van de kiezers. Maar dat was niet het probleem voor de partij van Merkel. Die lijkt toch heus te worden afgerekend op het toch zwaar bekritiseerde landelijke coronabeleid. Net als in Nederland ergeren burgers zich in toenemende mate aan de trage vaccinatiecampagne en aan het soms zwalkende beleid om het aantal besmettingen laag te houden. Een ‘mondkapjesschandaal’ daar bovenop is de Nederlandse regeringscoalitie gelukkig bespaard gebleven. Want dat wordt alleen maar erger nu waarschijnlijk nog meer parlementsleden van CDU en ook een van de CSU zichzelf tonnen aan commissiegeld hebben toebedeeld bij de overheidsaankopen van mondkapjes. Ook de zoon van de nieuwe CDU-leider Armin Laschet is genoemd in dit verband.

Dat vergroot de kansen van de leider van de CSU, de beierse zusterpartij van de CDU. De populaire Markus Söder geldt als de grote rivaal van Laschet om Angela Merkel op te volgen als lijsttrekker bij de Bondsdagverkiezingen in september. Söder sprak van ‘een zware slag in het hart van de unie’. Hij kon zich niet voorstellen dat de unie van CDU en CSU de Duitse kiezers nu niets meer te bieden zou hebben. Maar de vraag of Söder in september de kar wilde trekken hield hij toch liever nog even af.

Een les van deze verkiezingen bij de Oosterburen is ook dat het politieke landschap na een jaar corona niet is omgeploegd, aldus een commentator van de gezaghebbende krant Frankfurter Allgemeine. De zittende partijen zitten nog steeds al is ook duidelijk dat de Groenen straks een geduchte uitdager worden van de CDU. ,,We hebben een superstart gehad in het superverkiezingsjaar en met volle zeilen gaan we profiteren van de wind in de rug uit Baden-Wurtemberg”, aldus een woordvoerder van de partij.

De populistische Alternative für Deutschland (AfD) heeft in Baden-Württemberg en in Rheinland-Pfalz stemmen ingeleverd. Mogelijk heeft dat te maken met de recente waarschuwingen van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV dat extreemrechtse denkbeelden in die kringen een potentieel gevaar voor de Duitse democratie zijn. Desondanks stabiliseerde de AfD zich als een politieke kracht die bijna tien procent van de kiezers aan zich weet te binden.