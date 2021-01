Aanklagers: Aanhangers Trump wilden politici doden in Capitool

Italiaanse ex-pre­mier Berlusconi in ziekenhuis met hartproble­men

14 januari Silvio Berlusconi, de voormalige premier van Italië, ligt weer in het ziekenhuis. Ditmaal vanwege hartproblemen. In september bracht de 84-jarige Berlusconi ook al een week in het ziekenhuis door, toen vanwege een besmetting met het coronavirus.