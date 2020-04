Aanpak van corona: zouden landen met vrouwelijke leiders het dan toch beter doen?

Afgezet tegen de coronagrillen van sterke mannen als Donald Trump (Verenigde Staten), Xi JinPing (China) of Jair Bosonaro (Brazilië) lijken Angela Merkel (Duitsland), Jacinta Adern (Nieuw Zeeland) en Tsai Ing-wen (Taiwan) soms wel bakens van stabiliteit en rationaliteit. Merkel en Adern hebben met hun charisma de curve besmettingen in hun land getemd, er zijn daar veel minder doden dan in vergelijkbare landen. Ze behoren tot de koplopers op de lange weg naar iets van normaliteit.

President Tsai Ing-wen Taiwan heeft nog meer indruk gemaakt met haar zeer effectieve reactie op de vroegste geruchten van coronabesmettingen bij buurman China. Toetreding van haar land tot de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) – waarin aartsvijand China veel invloed heeft – zal nu toch heus een keer serieus besproken moeten worden. Onder Tsai Ing-wen (voorheen advocaat en voormalig hoogleraar aan de twee belangrijkste rechtenfaculteiten van Taipei) is Taiwan misschien zelfs wereldleider geworden in de aanpak van de pandemie. Het land lijkt nu ook de onvermijdelijke tweede besmettingsgolf te beheersen. Ondanks de nabijheid van China, het eerste epicentrum van de pandemie, betreurt Taiwan nog altijd maar zes doden en levert het land inmiddels miljoenen kwaliteitsmaskers aan de Verenigde Staten en Europa.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes was de eerste die het opviel: zouden landen onder leiding van een vrouw dan toch verstandiger handelen als de nood echt aan de man komt? De Britse krant The Independent legde het zo uit: het is niet zo dat vrouwen beter zijn dan mannen, maar de kiezers in Duitsland, Nieuw-Zeeland en Taiwan waren zo slim de meest gekwalificeerde persoon te kiezen om het land te leiden, dus zonder van het geslacht van die persoon een punt te maken. Daar kunnen de boze kiezers in een paar falende macholanden het wel mee doen.

Merkel zet de toon

Volgens veel internationale commentatoren kan bijna niemand tippen aan de heldere leiding van bondskanselier Angela Merkel (voorheen chemicus). Duitsland (‘slechts’ 5976 doden op 157.770 bevestigde besmettingen) verpleegt coronapatiënten uit heel Europa en zet binnen de EU de toon in de strijd tegen het virus. Merkel zette in op een groot testprogramma, snelle quarantainemaatregelen en ze eiste samenwerking tussen de deelstaten.

Volledig scherm Bondskanselier Angela Merkel © EPA

Quote Niemand wil het horen, maar we zijn niet aan het einde van de pandemie, maar nog steeds aan het begin Angela Merkel, bondskanselier

De resultaten zijn navenant, waarbij het ook een feit is dat de Duitse gezondheidsdienst nu eenmaal meer middelen heeft dan andere landen en vaak beter is georganiseerd. Toch loopt Merkel nooit voor de muziek uit. ,,Niemand wil het horen, maar we zijn niet aan het einde van de pandemie, maar nog steeds aan het begin”, vertelde ze vorige week aan het Duitse parlement. Het land ligt op ‘dun ijs’, voegde ze eraan toe. Duitsers zijn geen schaatsers maar snappen beter dan sommige Nederlanders waar het om gaat.

Salaris inleveren

Jacinda Ardern (voorheen communicatie-expert en ex-medewerkster van de Britse premier Tony Blair) was ook meteen duidelijk en toonde solidariteit met economisch geplaagde landgenoten door een vijfde van haar eigen salaris (en van dat van haar ministers) in te leveren. Vanaf middernacht mogen in Nieuw-Zeeland (19 coronadoden) bepaalde bedrijven, zoals de bouw, weer open, maar de regels voor sociale afstand blijven van toepassing. Ardern zei dat de natie de economie openstelde, maar niet het sociale leven van mensen.

Volledig scherm Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. © Getty Images

De Noorse premier Erna Solberg (socioloog, politicoloog en econoom) viel op door het virus uit te leggen aan kinderen, iets wat de Amerikaanse nieuwszender CNN liever aan de helden uit Sesamstraat overliet dan het aan de president te vragen.

Het is een bekend verhaal dat vrouwelijke politici – als ze aan de top komen – daarvoor vaak harder hebben moeten knokken dan mannen. In de praktijk zijn ze vaak ook hoger opgeleid ten opzichte van mannelijke rivalen. Maar ze hebben minder ruimte voor fouten.

Ook op Twitter wordt dat gezien. Iemand scheef: ‘Als Amerikanen zich afvragen waarom hun sterftecijfer veel hoger is dan in Duitsland, is het misschien omdat de Duitse bondskanselier een specialist is in de kwantumchemie terwijl de Amerikaanse president een presentator was van reality-tv’.