Aanslag Lyon: nieuwe foto's verdachte, TATP gebruikt als springstof en DNA-spoor gevonden

Op de resten van het bompakket dat gistermiddag ontplofte in de Franse stad Lyon, waarbij dertien gewonden vielen, is DNA-materiaal gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het van de aanslagpleger is. Hij gebruikte TATP om zijn met schroeven en metalen balletjes gevulde bom tot ontploffing te brengen, melden Franse media.

De Franse politie gaf vanavond nieuwe bewakingsbeelden vrij van de verdachte van de bomaanslag (zie onderaan dit artikel). De man van een jaar of dertig is nog altijd voortvluchtig.

Op de plek van de explosie, die gisteravond omstreeks half zes plaatsvond in een drukbezocht voetgangersgebied in het centrum van Lyon, vonden sporenonderzoekers een kleine hoeveelheid TATP (tri-aceton-tri-peroxide, acetonperoxide of peroxyaceton). Dat meldt de nieuwszender BFMTV op basis van bronnen dichtbij het onderzoek.

De springstof is volgens deskundigen bijzonder gevoelig voor hitte, wrijving, schokken of statische elektriciteit en daardoor gevaarlijk maar desondanks populair bij aanslagplegers. Dit omdat ze relatief gemakkelijk zelf te maken is met aceton, waterstofperoxide en zwavelzuur aan de hand van handleidingen die op het internet circuleren.

Aanslagen Parijs en Brussel

TATP werd onder andere gebruikt bij de terreuraanslagen in Parijs, in november 2015, en in Brussel, in maart 2016. De springstof is volgens deskundigen het handelsmerk geworden van terroristen gelieerd aan IS of andere islamitische groeperingen.

Wie er achter de aanslag in het centrum van Lyon zit, is niet bekend. Niemand heeft hem al opgeëist en de aanslagpleger is nog voortvluchtig.

Batterijen

Acetonperoxide wordt tot ontploffing gebracht met behulp van elektrische ontstekers. Voor de benodigde elektriciteit gebruiken terroristen volgens kenners meestal rechthoekige 9 volt-batterijen. Die worden vaak teruggevonden - relatief ongeschonden - op de plek van de aanslag.

Op de locatie van de explosie in Lyon, vlak voor een bakkerij in het 2e arrondissement, vonden forensische speurders zeven LR6-batterijen. Ze dienden hoogstwaarschijnlijk voor het elektrische en op afstand bestuurbare ontstekingsmechanisme dat eveneens op de plaats delict lag. Daar werden tevens twee centimeter lange schroeven, metalen balletjes, een printplaat en stukjes wit plastic gevonden. Die laatste zijn mogelijk restanten van het explosief, zo verklaarde een Franse antiterreuraanklager uit Parijs eerder vandaag tijdens een persconferentie over de aanslag.

Anti-terrorismeafdeling

Hoewel er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, onderzoekt de anti-terrorismeafdeling van het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs de zaak. Dit omdat de aanslag volgens de aanklager plaatsvond op klaarlichte dag, op een zeer drukke locatie en met behulp van een explosief bedoeld om veel slachtoffers te maken.

Door de geringe kracht van de explosie, al dan niet het gevolg van te weinig TATP, raakten slechts dertien mensen lichtgewond: negen vrouwen onder wie een meisje van tien en vier mannen. Elf van hen belandden in het ziekenhuis. Bij enkelen moeten operatief scherven worden verwijderd.

Bewakingsbeelden

Van de aanslagpleger ontbreekt nog steeds elk spoor. De Franse politie en veiligheidsdiensten maken jacht op hem. Het gisteravond verspreidde opsporingsbericht (zie hieronder) leverde tientallen tips op.

De verdachte werd voor het laatst gesignaleerd op bewakingsbeelden bij een brug over de rivier de Rhône. De man van een jaar of dertig had zijn hoofd bedekt, droeg een donkere zonnebril, zwarte trui en lichte korte broek. Hij verplaatste zich per fiets.

Met die fiets aan zijn hand, zette hij gisteravond een rugzak - geen koffer zoals aanvankelijk werd gemeld - op straat voor de deur van een bakkerij op de hoek van de rue Victor Hugo en de rue Sala. Even later ontplofte de zak met een volgens getuigen ‘oorverdovende knal'. Na de aanslag verdween de man in de richting van de oostkant van de stad.

Kijk hier naar beelden van de klopjacht:

Volledig scherm © AP

De Franse president Emmanuel Macron en minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vergaderden vanmiddag in Parijs over de zaak.

Extra veiligheidsmaatregelen

De politiechef van Lyon heeft voor dit weekeinde extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd rond evenementen in de stad. Dit om te voorkomen dat er nieuwe aanslagen plaatsvinden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken gaf gisteravond al instructies voor extra waakzaamheid aan de verantwoordelijken van alle departementen in Frankrijk.

Volledig scherm Franse agenten verwijderden vandaag de politielinten waarmee de plaats delict - voor de deur van bakkerij ‘Brioche doree’ in de rue Victor Hugo - was afgezet. © AFP