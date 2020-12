Aanslag synagoge Halle: levenslang met tbs voor extreemrechtse en xenofobe schutter

De extreemrechtse Duitser die eind vorig jaar zoveel mogelijk Joden wilde doodschieten in een synagoge in Halle en na het mislukken daarvan twee andere slachtoffers doodde, is maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met tbs. De rechtbank achtte Stephan Balliet (29) schuldig aan tweevoudige moord en 51 pogingen daartoe. Hij bekende te hebben gehandeld vanuit antisemitische, racistische en xenofobe motieven.

De rechtbank sprak van een ‘laffe aanslag’ en veroordeelde hem tot de hoogst mogelijke straf. Dit mede vanwege de ‘bijzondere ernst’ van de schuld van de twintiger. Daardoor is de kans op vervroegde vrijlating na 15 jaar- in theorie mogelijk bij levenslang in Duitsland - zeer onwaarschijnlijk. De veroordeling was conform de eis van de openbaar aanklager. Die sprak van ‘de ergste antisemitische aanslag in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog’ en zei dat Balliet vanwege het gevaar op herhaling nooit meer zou mogen vrijkomen.

De advocaten van Balliet lieten voor de uitspraak al weten dat ze in hoger beroep zouden gaan bij een veroordeling voor de 51 moordpogingen. In hun ogen is daar geen sprake van omdat hun cliënt diens plan om een bloedbad aan te richten in de synagoge opgaf nadat hij tevergeefs had geprobeerd het slot van de toegangsdeur open te schieten met een machinegeweer.

Kritiek

De advocaten van de mede-aanklagers uitten kritiek op het onderzoek en op de beschuldigingen aan het adres van de schutter. Volgens de raadslieden van de 51 Joden die zich op 9 oktober 2019 in de synagoge bevonden werd onvoldoende onderzocht of Balliet handlangers had. Hij handelde weliswaar alleen maar is volgens deskundigen geen individuele dader omdat zijn ideologie zich voedde met informatie uit een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden die via het internet zijn verbonden.

De Duitse veiligheidsinstanties zijn in de ogen van de advocaten onvoldoende voorbereid op extremisten zoals Balliet die radicaliseren op het internet. De twintiger verklaarde geïnspireerd te zijn door de aanslagen in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waarbij in maart 2018 maar liefst 51 moslims werden doodgeschoten. Daarmee plaatst de Duitser zichzelf in een groeiend rijtje van jonge, witte schutters met extreemrechtse en racistische opvattingen die hun ideologie uit dezelfde bronnen halen en elkaar inspireren.

De advocaat van de Duits-Turkse eigenaars van de shoarmazaak waar de schutter een klant doodschoot van wie hij dacht dat het een moslim was, zei niet te begrijpen waarom Balliet niet werd aangeklaagd voor het beschieten van twee klanten op straat die zwaargewond raakten. Dat was volgens hem ook een poging tot moord.

Lastig proces

De strafpleiters spraken van een ‘lastig proces’ omdat de aangeklaagde elke zitting misbruikte voor het uiten van zijn ideologie waarin Joden- en vreemdelingenhaat centraal staan. ,,Dat was voor onze cliënten emotioneel moeilijk te verdragen’’, zei een van hen. Balliet ontkende herhaaldelijk en vaak lachend de holocaust. Dit tot afgrijzen van sommige joodse mede-aanklagers die recht tegenover hen zaten wiens naaste familieleden omkwamen in de Duitse concentratiekampen. Deze ontkenning verklaart waarom de twintiger tevens werd veroordeeld wegens volksopruiing.

Stephan Balliet, een jongen zonder vrienden uit Eisleben, reed op de bewuste oktoberdag met meerdere vuurwapens en explosieven naar de synagoge in het zo'n 30 kilometer verderop gelegen Halle (Saksen-Anhalt). Die zat vol vanwege de Joodse feestdag Jom Kippoer. Omstreeks het middaguur probeerde hij de toegangsdeur tevergeefs open te schieten. Uit frustratie schoot de twintiger daarna een 40-jarige voorbijgangster dood die iets zei over zijn handelen.

Daarna reed hij naar een shoarmazaak met de bedoeling mensen met een migratieachtergrond dood te schieten. Balliet vuurde op een 20-jarige Duitser die hij door diens zwarte krullen aanzag voor een moslim. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De schutter vertrok maar kwam even later terug met een ander wapen en doodde hem met verschillende schoten, zo was te zien op beelden van Balliets helmcamera.

Video

De video, die hij op sociale media plaatste en 35 minuten livestreamde op videosite Twitch, bevat duidelijke verwijzingen naar een antisemitisch en extreemrechts motief, verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek tegenover Der Spiegel. Zo scheldt de twintiger herhaaldelijk tegen ‘Joden’ en ‘Kanaken’ (Duitsers met wortels in Turkse, Arabische of Zuid-Europese landen, red.).

Manifest

Voor de aanval publiceerde de schutter een antisemitisch manifest, waarin hij aankondigde ‘zoveel mogelijk anti-blanken’ te willen doden. Bij voorkeur Joden, zo melden Duitse media. ‘Zij zijn de schuld van alles.’ In het schrijfsel wordt ook expliciet de synagoge van Halle (Saksen-Anhalt) genoemd als doelwit.