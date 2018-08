Aantal ebola-doden in oosten van Congo loopt verder op tot 75

Het totale aantal zieken dat vermoedelijk besmet is met het dodelijke virus is opgelopen tot 111. Het laatste geval werd op 26 augustus geregistreerd. Sinds 8 augustus 2018 zijn bovendien 4.130 personen gevaccineerd en worden 2.445 mensen opgevolgd omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met ebola.

Toch had het ministerie van Gezondheid in Congo ook hoopvol nieuws te melden. Twee van de tien patiënten die behandeld zijn met experimentele medicijnen zijn inmiddels hersteld, zo heeft het ministerie laten weten.

Sprankje hoop

Het is al de tiende keer dat Congo te maken krijgt met het virus. De nieuwe uitbraak in Noord-Kivu kwam er slechts enkele dagen nadat de regering had laten weten dat een andere ebola-uitbraak, in het noordwesten van het land, onder controle was. Daarbij vielen in totaal 33 doden.