Aanvaller man van Pelosi aangeklaagd voor poging tot ontvoering

President Libanon waarschuwt bij aftreden voor ‘constitu­ti­o­ne­le chaos’

Michel Aoun treedt zondag af als president van Libanon, maar het parlement is het nog altijd niet eens over wie zijn opvolger moet worden. Aoun waarschuwt voor een ‘constitutionele chaos’ in het land door het machtsvacuüm dat hij achterlaat nu zijn termijn afloopt.

30 oktober