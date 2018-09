Aanwijzingen dat verdachten Skripal-zaak wel geheim agenten zijn

De originele reisdocumenten zijn afgegeven op naam van Alexander Jevgenjevitsj Petrov en Roeslan Timoerovitsj Bosjirov in 2009. Voor dat jaar hebben de twee nooit ergens geregistreerd gestaan. Dat is reden te veronderstellen dat een inlichtingendienst hen toen pas een geboortedatum heeft gegeven. Opvallend is ook dat in het paspoortdossier van een van hen verscheidene keren de aantekening 'uiterst geheim' is te vinden.



Het duo zei in een interview met de Russische staatszender RT dat het niets te maken heeft met de moordpoging op voormalig dubbelspion Sergej Skripal. Ze zouden werkzaam zijn in de fitnesswereld en ze waren als toerist in Salisbury om deze fraaie stad te bekijken. Die trip stond al lang vast, vertelden ze op tv. In werkelijkheid blijken ze pas op 1 maart hun vlucht te hebben geboekt naar Engeland in de nacht voor vertrek en online te hebben ingecheckt. Op 4 maart, de dag dat Skripal werd vergiftigd met novitsjok, was de retourvlucht naar Moskou gepland.