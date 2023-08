Abdel (25) redde vrouw van wanhoopsdaad op station: ‘Ik kon haar niet voor mijn ogen laten sterven’

Meisje (15) overleden nadat bestelwa­gen inrijdt op bushokje in Vlaanderen, moeder raakt zwaarge­wond

In de Ooigemstraat in het Vlaamse Wielsbeke is maandagmiddag een 15-jarig meisje om het leven gekomen bij een ongeval. Een bestelwagen week daar af van de rijbaan en reed in op een bushokje waar het meisje, haar moeder en nog een andere vrouw stonden.