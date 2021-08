Acht doden door neerstorten blusvliegtuig boven Turkije

Britse ambassade­me­de­wer­ker in Berlijn vast voor spionage Rusland

11 augustus De Duitse federale recherche heeft dinsdag een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn gearresteerd. David S. (57) zou in ieder geval sinds november 2020 als geheim agent voor de Russen hebben gewerkt. Hij kreeg contant geld voor het doorsluizen van informatie, meldt het federaal parket in Karlsruhe.