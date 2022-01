Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse Centrale Bank wegens corruptie

12-jarige jongen steekt wijkagent neer in België: dader, broer en moeder gearres­teerd

Een 12-jarige jongen heeft in Peer (België) een 41-jarige wijkagent met een mes ernstig verwond. De agent werd in zijn rug gestoken na een discussie met de jongen, zijn 17-jarige broer en hun moeder. De agent was het verkeer aan het regelen in de stad ten zuiden van Eindhoven.

28 januari