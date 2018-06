Achtbaan in Florida ontspoort: inzittenden vallen meters naar beneden

Op beelden die de brandweer van Daytona Beach deelde via Twitter is te zien hoe het voorste ontspoorde karretje van de Sand Blaster verticaal naast de rails hangt. In totaal werden zes mensen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bevrijdde met grote moeite tien mensen uit de ontspoorde wagentjes. Er moest een ladder aan te pas komen om de inzittenden uit hun benarde positie te halen.



,,Ik heb het gevoel dat de achtbaan niet goed genoeg is gecontroleerd", vertelt de 13-jarige Trevor Gutierrez aan de lokale krant The Daytona Beach News-Journal. De Sand Blaster is een van de weinige achtbanen waar hij in durft, maar dat veranderde na wat er nu is gebeurd. ,,Ik ga nooit meer in dat ding", bezweert Trevor.