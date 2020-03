Achtentwintig Nederlanders zitten vast op cruiseschip Costa Pacifica

Maar liefst 28 Nederlanders mogen niet van boord van cruiseschip Costa Pacifica. Ze zouden gisteravond in Marseille het schip verlaten, maar kregen op het laatste moment te horen dat dit toch niet doorging. Alleen Franse passagiers mochten weg. ,,Ze weten lange tijd niet waar ze aan toe zijn, er is weinig communicatie.”

De Nederlandse ambassade in Parijs kreeg geen toestemming van Frankrijk om de Nederlanders van boord te halen. Het schip is vandaag richting Italië gevaren. Laura Vernooij, dochter van twee Nederlanders aan boord, is geschokt over de aanpak. ,,Mijn ouders horen vrij weinig. Er is contact gezocht met Buitenlandse Zaken, maar die konden op dat moment volgens hen weinig betekenen. Mijn vader heeft kanker, zijn chemotabletten zijn bijna op. Hij moet gewoon zo snel mogelijk terug naar Nederland.”

Lichte paniek

Op het schip is nog geen coronageval bekend. Volgens Vernooij heeft ook niemand aan boord klachten. ,,Ze zitten al bijna twee weken non-stop op het schip, dus dat is ook al een soort van quarantaine. Als de Fransen iedereen gewoon direct naar het vliegveld hadden vervoerd, was er niks aan de hand geweest. Dan had ik mijn ouders gewoon vandaag van Schiphol kunnen halen.”

In totaal zijn er nog 1823 mensen aan boord, waaronder zo'n duizend Argentijnen. ,,Toen zij gisteren hoorden dat ze niet van boord mochten én dat het schip naar Italië ging varen, ontstond er lichte paniek.” De dochter snapt niet dat niemand uit Nederland van zich laat horen. ,,Rutte heeft beloofd alle Nederlanders die in het buitenland zitten terug te halen, hoe ik het nu zie gebeurt dit gewoon niet. Dat terwijl mijn vader een urgent geval is. Het is voor mij een naar idee dat hij in deze staat straks vastzit in een gebied als Italië. Hij valt in een risicogroep en ik moet er niet aan denken dat hij daar het virus oploopt.”

Buitenlandse Zaken

Inmiddels heeft de ambassade in Parijs de zaak overgedragen aan de ambassade in Rome. Woordvoerder Willemien Veldman, consulaire aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verzekert de Nederlandse passagiers dat ze er bovenop zitten. ,,Wij doen er op dit moment, samen met de ambassade in Rome, alles aan om de Nederlanders zo snel mogelijk hierheen te halen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten,.”

Volgens Vernooij doet reisorganisatie Zeetours er alles aan om in contact te blijven met haar ouders en om de situatie op te lossen. ,,Zij zitten ook op afstand en kunnen dus vrij weinig doen. Daarnaast verloopt de communicatie stroef, ze waren niet eens op de hoogte dat het schip uit Marseille was vertrokken.” Hoe het er nu voorstaat, kunnen de passagiers morgenochtend om 09.00 van boord bij Genua. Hoe de Nederlanders terugkomen naar huis is vooralsnog een raadsel.



De reisorganisatie zelf kon nog geen uitspraken doen wegens gebrek aan informatie. Vernooij is bezorgd om haar ouders. ,,Het ministerie moet zo snel mogelijk mijn ouders terughalen, zeker omdat mijn vader niet genoeg medicijnen heeft om nog dagen door te kunnen.”