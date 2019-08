‘Achter de schermen hebben we Imanuelle echt proberen te helpen’

,,Wij hebben ons bewust stil gehouden”, zegt Leysner. ,,Maar dat is naar buiten toe. Achter de schermen is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. We hebben bijvoorbeeld inzage gegeven in het script over de rol van Imanuelle. Dat is via het management gegaan, verder wil ik daar niet veel over zeggen.”



Toen 26 juli duidelijk werd dat Imanuelle Grives minstens een maand langer in hechtenis moest blijven, moest Leysner op zoek naar een vervanger voor de Rotterdamse. Vrijdag 17 augustus - dat stond al vast - beginnen immers de opnames in Suriname die ‘tot minstens eind september’ duren. ,,Je snapt dat we, rekening houdend met beschikbaarheid van acteurs en locaties en dergelijke, niet ineens twee weken kunnen wachten.”



Fajah Lourens, die aanvankelijk ook al in beeld was voor de rol, maakte zelf eind vorige week bekend dat ze Grives gaat vervangen. Daarmee stond de film Suriname ineens in de publiciteit, maar niet op de manier zoals Leysner had gewild. ,,Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dat een verspreking was van Fajah. Kijk, wij hadden een heel marketingplan rond deze film en dit was niet de start daarvan. Maar we vinden dit uiteraard vooral sneu voor Imanuelle.”