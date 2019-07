Achterstallig onderhoud oorzaak zinken duikboot (44 doden), Marineleiding greep niet in

Onderzeeër San Juan en haar bemanning werden in november 2017 wereldnieuws toen zij plots van de radar verdwenen. De Argentijnse duikboot was op de terugweg van een oefenmissie in de Atlantische Oceaan, toen de kapitein melding maakte van brand aan boord.

Via het ventilatiesysteem was zeewater binnengedrongen, wat in contact met de accu's voor brand had gezorgd. Na de reparatie dook het schip om te controleren of de accu's naar behoren functioneerden. Daarna volgde radiostilte.



Twaalf maanden later werd de onderzeeër teruggevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan, op 500 kilometer van de Argentijnse kust. De vondst maakte een einde aan de speculatie over de vindplaats van het schip, maar niet over de oorzaak van de ramp: wat ging er vooraf aan het zinken van de duikboot?