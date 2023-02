Achttien dode migranten onder stapel hout in achtergelaten vrachtwagen in Bulgarije

Zorgen om Russische ‘Rambo’s’: terugkeren­de militairen bij wie stoppen zijn doorgesla­gen

Russische soldaten die terugkeren van het front in Oekraïne zorgen in het thuisland voor bloedvergieten. Eén legerofficier schoot een taxichauffeur neer in Rostov aan de Don, een soldaat wurgde een vriend met draad. De incidenten stapelen zich op.