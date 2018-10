Achttien doden en tientallen gewonden bij aanslag op de Krim

De chaos op de school was groot. Eerder zeiden getuigen volgens nieuwszender RT dat meerdere gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. ,,Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’’, zei een scholier. ,,Ze gooiden ook met explosieven.’’



De autoriteiten sluiten niet uit dat er meerdere aanslagplegers zijn geweest. Het is onderdeel van het onderzoek dat gaande is. De andere mogelijkheid is dat de 22-jarige Aksyonov alleen was.