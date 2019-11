Acrobate glipt, terwijl circuspubliek toekijkt, uit veiligheidstuigje en valt van 9 meter in piste

In een kerstcircus in het Londense Hyde Park is vanavond, terwijl honderden ouders en kinderen vol afgrijzen toekeken, de 35-jarige Britse luchtacrobate Jackie Louise Armstrong van 9 meter hoogte in de piste gevallen. De artieste glipte volgens ooggetuigen tijdens haar act uit een aan kabels bevestigd veiligheidstuigje en bleef na haar val bewegingloos op de grond liggen.

Armstrong werd, zo verklaarde de directie van haar werkgever Zippos Cirque Berserk later, per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over haar medische conditie is niets bekendgemaakt. Wel is zeker dat Armstrong buiten levensgevaar zou zijn. De acrobate is volgens het circus ‘zeer ervaren’ en doet haar act al ongeveer 10 jaar ‘zonder enig probleem’.

De act van Armstrong komt er op neer dat ze op grote hoogte aan een of twee lussen hangt en vervolgens allerlei gevaarlijk ogende capriolen uithaalt zoals schommelen, hangen aan nek, ellebogen en voeten. Een onderdeel van het optreden is verder dat ze, circa 11 meter boven de grond, plotseling naar beneden valt maar zich in een fractie van een seconde toch weet te redden. Bij welke onderdeel Armstrong viel, is onbekend.