Actievoerders Pussy Riot direct na vrijlating opnieuw opgepakt

Nieuw thuis gevonden voor in oven gestopte kat Sprotje

30 juli Er is een baasje gevonden voor Sprotje, de kat die begin juni door een dierenbeul in de oven werd gestopt. De dierenartsen van dierenartsenpraktijk Overleie, die Sprotje sindsdien verzorgen, willen de naam van het baasje nog even geheim houden, maar het is iemand die zij persoonlijk kennen.