Activist die in Rwanda 1268 levens redde wordt nu vervolgd voor terrorisme

Duitse justitie: Ouders Madeleine McCann hebben hun dochter niet vermoord

21 september Er is geen enkele aanwijzing dat de ouders van Madeleine McCann iets te maken hebben met de verdwijning van hun dochter. Dat heeft de Duitse aanklager Hans Christian Wolters vandaag in een interview op de Portugese televisie benadrukt. Volgens Wolters is er maar één iemand verantwoordelijk voor de ontvoering en dood van ‘Maddie’ en dat is de 42-jarige Christian B. De Duitser ontkent in alle toonaarden en zijn advocaat laat weten met een onthulling te komen waarvan mensen ‘van hun stoel zullen vallen’.