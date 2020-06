Activist van Russische protestband Pussy Riot opgepakt

Kind (5) komt onder rijdende grasmaaier en overlijdt

22:41 In Conewango in de Amerikaanse staat New York is deze week een vijfjarig kind om het leven gekomen na te zijn overreden door een grasmaaier. Het kind reed - zonder toezicht van een volwassene - zelf op de machine en viel door nog onbekende oorzaak op de grond. Daarna reed de maaier over het kind.