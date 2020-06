Activiste (65) doodgereden door vrachtwagen van slachthuis, PETA in shock

Een dierenrechtenactiviste heeft een demonstratie voor een slachthuis in het Canadese Ontario met de dood moeten bekopen. De 65-jarige Regan Russell, lid van dierenrechtenorganisatie PETA, is gisterochtend voor de ogen van tientallen collega’s doodgereden door een transportwagen. De vrouw gaf de varkens in de wagen wat te drinken toen het voertuig plots in beweging kwam en de vrouw overreed.

De dood van de activiste komt slechts twee dagen nadat de provincie Ontario een controversiële wet had aangenomen die de politie in staat stelt om boetes uit te delen voor het hinderen van het transport van onder meer slachthuizen. Voor de deuren van slachthuis Fearmans Pork in Burlington komen met grote regelmaat tientallen activisten bijeen om de varkens nog een laatste keer eten en drinken te geven voordat ze worden afgemaakt.

‘Een mentor voor anderen’

Russell was van plan dat dit haar laatste protest zou zijn voor de wet van kracht zou gaan en ze bekeurd kon worden. ,,Ze stond voor de vrachtwagen toen deze over haar heen reed”, zegt Anita Krajnc van dierenrechtenorganisatie Toronto Pig Save (Red de Varkens in Toronto), waar Russell mede-oprichter van was. Deze groep haalde in 2015 de krantenkoppen toen Krajnc werd gearresteerd, omdat ze op dezelfde plek water aan de varkens gaf en daarmee het transport hinderde. Pas twee jaar later werd ze vrijgesproken.

Volgens Krajnc was haar collega ‘een elegante, sterke en moedige vrouw’. ,,Ze was een mentor voor anderen en ze was altijd actief met vriendelijkheid in haar hart. Ze steunde Black Lives Matter, inheemse rechten en ze was een veganist pur sang die het belang van gelijke rechten voor dieren begreep.”

Een misdrijf?

Volgens verschillende dierenrechtenorganisaties, waaronder PETA, is Russell om het leven gekomen door een misdrijf. Dierenrechtenorganisatie Animal Justice suggereert dat Russell is overleden als gevolg van de nieuwe aangenomen wet. ,,Dit is wat er gebeurt als de overheid landbouwhuisdieren niet beschermt tegen gruwelijk lijden. Het dwingt burgers om dat lijden zelf te tonen en te documenteren, zodat het publiek kan zien wat er zich achter gesloten deuren afspeelt”, meldt de voorzitter.

Quote Dit is wat er gebeurt als de overheid landbouw­huis­die­ren niet beschermt tegen gruwelijk lijden Dierenrechtenorganisatie Animal Justice

,,De regering kreeg keer op keer van activisten en juridische experts te horen dat het beperken van protestactiviteiten en het geven van uitgebreide arrestatiebevoegdheden aan boeren de spanningen tussen activisten en de uitbaters van slachthuizen zou vergroten.”

Onderzoek

De politie onderzoekt de toedracht van het dodelijke ongeval en heeft volgens verschillende Canadese media livebeelden van het ongeluk in beslag genomen voor onderzoek. PETA, een van de grootste dierenrechtenorganisaties van de wereld, hoopt dat er snel duidelijkheid komt over hoe dit heeft kunnen gebeuren.