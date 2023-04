Activisten maken water van historische fontein in Rome zwart

MET VIDEOOm aandacht te vragen voor de klimaatcrisis hebben activisten een zwarte kleurstof in een beroemde fontein in Rome gegoten. De daders zijn opgepakt. De actie maakt deel uit van een hele reeks klimaatacties in Europa.

De monumentale Romeinse fontein op het Piazza di Spagna in de Italiaanse hoofdstad vormde het decor van het protest dat in het teken stond van ‘het einde van de wereld'. Met het zwartmaken - door middel van plantaardige kleurstof - van het water in de fontein wilden de activisten dit doemscenario uitbeelden. Zij maken deel uit van de Last Generation-organisatie. De fontein Barcaccia - in de vorm van een boot - is een 17e-eeuws barok meesterwerk, ontworpen door de beroemde Italiaanse beeldhouwer Pietro Bernini.

,,Het water zwart maken voorspelt het-einde-van-de-wereld-scenario waar we naartoe gaan, terwijl we steeds harder op het gaspedaal drukken: droogtes worden afgewisseld met verwoestende overstromingen, die uiteindelijk een einde zullen maken aan het leven op aarde”, zei Last Generation in een verklaring.

Last Generation begon vorig jaar met het organiseren van vreedzame maar ontwrichtende protesten in Italië, voorafgaand aan de verkiezingen, en drong er bij politici van alle partijen op aan om van klimaatverandering hun prioriteit te maken. De protesten in Italië maken deel uit van een reeks acties in heel Europa om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Zo lieten activisten onder meer soep, aardappelpuree en afwasbare verf op verschillende plekken of kunstvoorwerpen in musea achter.

Een van de activisten vandaag in de fontein in Rome.

De Romeinse politie heeft drie mensen aangehouden.