Actrice Imanuelle Grives hoort zometeen haar straf voor drugshandel

Grives had verklaard dat ze zich wilde inleven in een filmrol rol die ze zou gaan spelen, maar dat vond de officier van justitie geen verzachtende omstandigheid. De actrice werd aangehouden met een kleine hoeveelheid drugs die ze in een pruik had verstopt, maar tijdens een doorzoeking van haar logeeradres die daarop volgde, vond de politie nog veel meer drugs: xtc-pillen, zakjes cocaïne, ketamine, amfetamine, cannabis en hasj. Ook was er een flesje met ghb.

Paniekaanvallen

Imanuelle was op televisie te bewonderen in Vechtershart en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten van Wie is de Mol?. Ook speelde ze rollen in de films Alleen Maar Nette Mensen (2012) en Tuintje in Mijn Hart (2017). Afgelopen voorjaar was ze nog te zien als kandidaat in In Takes 2 op SBS 6. Vorig jaar werd bekend dat ze een rol speelt in de nog te verschijnen AvroTros-serie Keizersvrouwen.