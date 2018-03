Adjunct-directeur FBI twee dagen voor pensioen ontslagen

McCabe zou zondag met pensioen gaan. Hij wordt dan vijftig. In januari was zijn positie zwaar onder druk komen te staan, waarop hij zijn functie als adjunct-directeur bij de FBI neerlegde. De voormalige FBI-topman was een dag geleden nog bij het ministerie van Justitie met het verzoek of hij zijn functie kon behouden tot en met zondag, omdat hij anders wellicht geen recht heeft op een volledig pensioen. Hij werkte bijna 22 jaar voor de Amerikaanse overheid.

Sessions zegt in een verklaring geen keus te hebben als het aankomt op het ontslag. McCabe wordt de laan uitgestuurd na een 'uitgebreid en eerlijk onderzoek', aldus de minister van Justitie. McCabe zou twee jaar geleden een advocaat en woordvoerder van de FBI toestemming hebben gegeven om informatie over een onderzoek naar Bill en Hillary Clinton's stichting The Clinton Foundation door te spelen aan een journalist. Dit gaat in tegen de integriteitsstandaard die geldt binnen de FBI, aldus Sessions.

McCabe was onder meer belast met toezicht op een onderzoek naar de gang van zaken rond e-mails van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, die het tijdens de verkiezingen van 2016 tegen Trump moest afleggen. McCabe was ook betrokken bij het onderzoek naar eventuele samenwerking in de verkiezingsstrijd tussen de entourage van Trump en prominente Russen.

Aanval van de president

De voormalige adjunct-directeur sloeg direct terug in een eigen verklaring. Hij schrijft onder meer dat 'mijn familie en ik het afgelopen anderhalf jaar het doelwit zijn geweest van een onophoudelijke aanval op onze reputatie en mijn dienstbaarheid aan dit land'. Volgens McCabe hebben tweets van president Donald Trump over hem olie op het vuur gegooid en is het ontslag uiteindelijk aan Trump te wijten, omdat de president op Twitter niet alleen riep om zijn ontslag, maar ook liet weten dat McCabe geen pensioen verdiende.

Volgens McCabe wordt hij gestraft voor de dingen die hij zag, hoorde en deed nadat de voormalige FBI-directeur James Comey werd ontslagen. Hij schaarde zich achter Comey en dat wordt hem door zowel de regering als de president zelf niet in dank afgenomen, aldus McCabe. Het rapport over zijn functioneren werd versnel uitgebracht, zegt hij, zodat hij van zijn plek kon worden worden gestoten, zijn reputatie zou worden vernield, en hij mogelijk geen kans meer maakt op een overheidspensioen waar hij 21 jaar voor werkte.

Hij zegt ook dat zijn onterechte ontslag nog maar eens duidelijk maakt hoe belangrijk het onderzoek is dat speciale aanklager Robert Mueller momenteel doet naar mogelijke banden tussen de campagne van Donald Trump en Rusland.