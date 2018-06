Adviseur Trump: Voor Canadese premier Trudeau is een speciale plek in de hel

,,Er is een speciale plek voor elke buitenlandse leider die zich bezighoudt met boosaardige diplomatie met president Donald J. Trump en die hem in de rug probeert te steken als hij de deur uitloopt'', zei Navarro. Kort daarvoor had Larry Kudlow, de economische topadviseur van Trump, al gezegd dat Trudeau de VS in de rug heeft gestoken.



Trudeau had gisteren bij het afsluiten van de G7-top in Canada laten weten dat er een slotverklaring was die door alle leiders van de invloedrijkste landen werd gesteund, inclusief Trump. Kort daarna liet Trump via Twitter weten dat hij afstand nam van de gemeenschappelijke slotverklaring. Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen 'heel erg oneerlijk en zwak'.