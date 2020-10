Advocaat Dutroux vraagt geen vervroegde vrijlating meer: ‘Hij is nog altijd een psychopaat’

Syrische extremist vast voor dodelijke mesaanval op toeristen in Duitse stad

17:22 Een afgewezen asielzoeker uit Syrië is afgelopen nacht in Dresden aangehouden op verdenking van een mesaanval op twee Duitse toeristen, twee weken geleden. Een van hen bezweek aan zijn verwondingen. De verdachte was bij de veiligheidsdiensten in de deelstaat Saksen al langer bekend als een ‘gewelddadige extremist’, melden Duitse media.